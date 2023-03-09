學界精英足球　聖若瑟男拔決賽搏盡無悔

「全港學界精英足球比賽」決賽一觸即發！周五（10日）於石硤尾公園足球場，聖若瑟書院將與拔萃男書院爭奪最終殊榮。兩軍繼去年年尾港九區學界D1決賽後再碰頭，可謂冤家路窄，其中聖若瑟要重奪失落多年的冠軍寶座，至於男拔則希望一雪前恥，為留下美好青春回憶，搏盡無悔。

聖若瑟於本年度學界表現強勢，其中足球隊就在去年12月的港九區學界D1封王，今屆精英賽球隊繼續有好表現，繼2004/05年度再闖精英賽決賽。陣中不乏已在國際賽嶄露頭角的代表隊新星，包括去年曾出戰「U17亞洲盃」外圍賽的傑志小將袁振謙（Jason）。近期有份入選港隊U23初選大軍的Jason見過大場面，但仍非常重視這場學界波：「聖若瑟隔咗10幾年再重返精英賽決賽舞台，所以呢場係好重要，加上係對男拔，好想贏多次，希望踢出喺大家心中留下美好回憶嘅一戰，搏盡佢。」

男拔在港九區學界D1互射12碼飲恨，不敵聖若瑟與冠軍失之交臂，今次於精英賽重遇老對手，復仇機會就在眼前，作為陣中主力的曾昭灝，則表示會以平常心面對：「再對聖若瑟冇咩壓力，要贏就贏，雖然呢場波意義係比較重大，但都盡量會用平常心對待。」他指出今次精英賽加入B Grade球員助陣，男拔整體實力已明顯提升。有望爭取神射手獎的曾昭灝，4強曾射入「世界波」技驚四座，去到精英賽決賽舞台，必然會受到更大關注，對於來自觀眾席的「壓力」，曾昭灝則說：「每場波都係一次修煉，鍛鍊自己對抗心理壓力，無論順境逆境，都會盡力以正面心態應付。」

【全港學界精英足球比賽周五（10日）賽程】

季軍戰 10:00 賽馬會萬鈞毅智書院 vs 仁濟醫院董之英紀念中學

決賽 12:30 聖若瑟書院 vs 拔萃男書院