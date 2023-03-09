留力聯賽爭標　阿仙奴「細」鬥士砵亭

歐霸盃16強首回合開戰，英超榜首阿仙奴將作客葡超勁旅士砵亭。「兵工廠」近期走勢凌厲，不過球隊以英超爭霸為大前提，今仗好大機會輪換畀部分主力休息，實力打折扣下會踢得保守，留番次回合主場出擊再搏命，今仗開2.5球嘅入球細機會高。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

阿仙奴近期保持1周3賽，上仗補時絕殺般尼茅夫後已4連勝，星期六晚又要喺英超作客富咸，領隊阿迪達取捨之下會喺今場留力。事實上，阿仙奴今屆歐霸盃一直半力出擊，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、湯馬士柏迪等骨幹多數會休戰，球隊進攻亦受影響，近4仗歐霸總入球全開2球或以下。

阿仙奴近期亦陸續出現傷兵，尼基迪亞、李安度杜沙特先後受傷，加比爾捷西斯又未復出，3個箭頭今仗齊齊缺陣，如無意外要加比爾馬天尼利客串前鋒，入球能力必打折扣。

士砵亭依家喺葡超只排第4位，演出令人失望，不過佢哋喺主場出擊都偶有佳作，喺歐聯分組賽就曾主場2比0贏熱刺，近4仗歐洲賽主場有3場總入球開球或以下，再追入球細好路。