慘敗後回師奧脫福　曼聯殺「迪」挽面子

今晚歐霸盃16強首回合重頭戲，曼聯主場迎戰貝迪斯。紅魔啱啱經歷恥辱式慘敗，急欲反彈，佢哋近7場歐霸盃贏6仗，加上主場連場報捷，誓搵貝迪斯出氣，讓到1/1.5球照捧上盤。（Now 643周五凌晨4時直播）

雖然紅魔上場聯賽意外慘吞利物浦7蛋，平咗球會史上最大敗仗紀錄，但坦哈格以嚴厲見稱，除咗加操之外，仲要眾將睇番自己喺「雙紅會」差勁表現嘅片段，用激將法令佢哋知恥近乎勇。紅魔上仗慘敗似係一時大意，尾段球員比賽態度亦出現問題，但經過坦帥鞭策後應會有所改善。

事實上曼聯今屆踢盃賽特醒，上周捧走英聯盃，打破6年錦標荒，近7仗歐霸亦取得6勝1和佳績，包括上圈歐霸附加賽淘汰西甲榜首勁旅巴塞隆拿，盡顯冠軍相，似乎正在重演2016/17年球季，囊括英聯盃及歐霸盃雙冠好戲。而且紅魔坐鎮奧脫福氣勢更盛，近17仗主場豪取16勝1和，其中12仗至少贏2粒，絕對係客軍凶地。

至於貝迪斯雖然近期成績不俗，但所贏對手只係弱隊艾美利亞、華拉度列、艾爾切，不宜高估。其中反勝艾爾切3比2一役，付出沉重代價，進攻中場費基亞左膝嚴重受傷，今季提早收咧。呢位法國中場今季上陣20場，射入6球及3次助攻，佢缺陣之下，貝迪斯攻力肯定受削，曼聯可趁機贏波一吐烏氣。