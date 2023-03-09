蘇黎世學界三人賽本月回歸　規模翻倍激戰可期

第三屆「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於3月19日至4月13日舉行，今屆賽事規模盛大，中學組增加至128隊，令三人籃球熱潮席捲全港。大會今日（9日）在奧海城進行抽籤，並請來衛冕的英華書院和浸信會永隆中學分享近況。

蘇黎世籃球賽踏入第三年，規模愈趨成熟，中學組名額翻倍，由64隊增加至128隊（男女子各64隊），連同小學組32隊（男女子各16隊），共有160隊參加。各隊於3月19日起假基督教香港信義會信義中學進行小組賽，再於4月12及13日假修頓場館進行16強至決賽。蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示：「蘇黎世一直致力推動青少年發展，培養新一代運動員，很高興連續三年冠名贊助賽事，見證學生出色表現，得到外界熱烈回響。」他又鳴謝信義校長梁冠芬借出場地，該校去年在禮堂興建三人籃球場。

一如既往，比賽用球、籃框乃至決賽日的地板，都依循國際籃協（FIBA）標準，務求帶給學生一個專業舞台，一展身手。衛冕的英華書院主力莫煒謙和任竣陽表示，三打三採用膠地板，與傳統五打五的硬地板不同，需要適應拍球回彈，學校亦有購置專用球（6號球大小、7號球重量），讓他們培養手感。

賽制方面，中學男女子各分成16組，每組4隊進行單循環賽，小組首名出線16強淘汰賽。上屆8強與8支獲外卡參加的球隊被列為種子，分佈於不同組別，避免出現「死亡小組」的情況，但三打三節奏快，變數大，仍有爆冷機會。

男子組四間傳統名校，包括上屆冠軍英華書院、拔萃男書院、聖若瑟書院和喇沙書院分處A、B、C和D組，最快4強才有機會碰頭。女子組衛冕的浸信會永隆中學處於A組，上屆大熱倒灶、8強止步的協恩中學則被編入G組，力爭重返后座。

on.cc東網將於4月13日直播8強至決賽，蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽Facebook及睇體Facebook同步直播。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」

日期

中學組小組賽：3月19日、3月26日、4月2日、4月5日至7日

小學組小組賽：4月5日

中學及小學組16強：4月12日

中學及小學組8強至決賽：4月13日

地點

小組賽：基督教香港信義會信義中學

16強至決賽：修頓場館