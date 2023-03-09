格拉沙家族將撤回賣盤 曼聯球迷再受打擊

曼聯喺「雙紅會」慘敗後，球迷們可能再受另一重大打擊，就係紅魔賣盤極可能攔置，英媒爆料，由於買家報價無法達到格拉沙家族目標嘅60億鎊，令賣盤計劃將被撤回，報道指格拉沙家族可能放棄成績，利用球會喺其他商業領域賺錢。

自格拉沙家族宣布賣盤，市場反應踴躍，其中英國首富拉特克利夫、卡塔爾財團均表達收購意向，早前更進行交易會談，不過格拉沙家族所定嘅目標價60億鎊實在太高，早前報道指卡塔爾財團認為45億鎊已是上限，雙方差距甚大。

曼聯賣盤計劃必須於5月31日完成，以便新任班主交接，曾有估計最快可於3月底達成協議，但依家嚟睇可能性近乎零，英國《太陽報》報道，格拉沙家族即將撤回賣盤計劃，改向另一領域賺錢。

球迷最擔心嘅係，收回賣盤後，格拉沙家族將唔再關心曼聯成績，改向商業領域賺錢，有消息稱格拉沙家族與美國雷恩集團打算引入新資金，利用曼聯名氣進軍數字銷售、視頻遊戲、商品許可等領域賺錢，而上述操作同曼聯成績並無太大關係，若然真係咁發展，曼聯嘅未來將一片暗淡。