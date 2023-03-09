香港隊　3.23友賽新加坡　門票本周五開售

香港足球代表隊將於3月23日坐鎮旺角大球場，與新加坡進行友賽，香港足球總會周四（9日）公布賽事售票安排，球迷除了可以在實體售票處買飛之外，亦可以透過網上及電話途徑購票，門票將於周五（10日）下午2時開售。

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，相隔約半年再於主場出擊，於旺角大球場迎戰新加坡。足總由本周五至3月22日，安排6個門票銷售處供球迷購票，比賽當日早上10時至下半場開賽前，球迷亦可到旺角大球場買飛，惟足總表示若3月23日前賽事門票若已售罄，比賽當日將不設售票。

足總今次繼續安排網上售票，球迷完成購票後可到6個門票銷售處，領取網上預售門票，惟旺角大球場將不設現場領取服務。售票詳情可參考足總網頁。

售票安排：

電話售票熱線：35288288

售票處地點及開放時間：

香港會議展覽中心（灣仔港灣道一號）

星期一至五: 上午 11 時至晚上 7 時

星期六、日及公眾假期休息

香港演藝學院（灣仔告士打道一號）

星期一至五: 中午 12 時至晚上 6 時

星期六、日及公眾假期休息

香港演藝學院伯大尼古蹟校園（薄扶林道 139 號）

星期一至五: 中午 12 時至晚上 6 時

星期六、日及公眾假期休息

九龍灣國際展貿中心（九龍灣展貿徑一號 3 樓）

星期一至日: 上午 11 時至晚上 7 時

亞洲國際博覽館（大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館）

星期一至五: 上午 10 時 至 下午 6 時

星期六、日及公眾假期休息

K11 Select（九龍尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 1 樓 101 號舖）

星期一至日: 上午 11 時 至 晚上 7 時 30 分