曼聯炒貝迪斯吐烏氣　4條煙入波穩入8強

上場英超慘吞利物浦7蛋嘅曼聯，周五(10日)凌晨歐霸盃16強首回合重振雄風，主場以4比1大勝西甲勁旅貝迪斯，一隻腳已踩入8強。曼聯今場意外沿用上仗「慘敗11人」，結果眾將知恥近乎勇，進攻「4條煙」更齊齊入波，證明「雙紅會」嘅失望只係一時意外。

曼聯今場正選陣容，同一仗對利物浦慘敗一模一樣，不過效果就完全唔同，一開波已經展示決心，6分鐘拉舒福特禁區內狂抽先開紀錄。貝迪斯喺32分鐘由艾約斯佩雷斯追平，呢位前鋒完半場前更借迪基亞犯錯射門中柱，幾乎喺半場反超前。

換邊後「紅魔鬼」全面撻着，安東尼馬菲奧斯52分鐘左路轟入世界波，6分鐘後般奴費南迪斯接應角球頂入，箭頭韋格賀斯喺完場前8分鐘連環射門得手，打破自己11場賽事入球荒，曼聯進攻「4條煙」人人有波入，最終大勝4比1完場。

曼聯領隊坦哈格賽後大讚球員表示：「我哋踢得好出色，半場應該領先3比0，但一次犯錯就變成1比1。球員態度非常好，用波同走位都好好，製造好多機會，我好開心見到球員喺失意之中反彈，而且已經唔係第1次，呢個係球隊嘅性格，我好欣賞。」