李卓耀伍家朗闖德國羽賽8強　「李吳配」過關

周四（9日）德國羽毛球公開賽，香港男單好手伍家朗和李卓耀分途打入8強，混雙組合李晉熙／吳芷柔同樣晉級，可惜鄧俊文／謝影雪未能過關，次圈止步。

世界排名22的李卓耀打頭陣，面對法國球手Christo Popov，首局曾落後15：17，但打出6：2的攻勢，以21：19先拔頭籌。李卓耀第二局早段被壓制，最多落後4：9，但末段連取4分反超前，以21：19再下一城，晉級8強，將遇上中華台北的李佳豪。

伍家朗緊接著登場，面對西班牙球手Luis Enrique Penalver，開局比較慢熱，但中段連取7分反超前，先贏一局21：16。港將第二局由頭帶到尾，再贏21：12，僅花34分鐘打入8強，將與5號種子、中國的陸光祖爭奪準決賽資格。

至於兩對混雙組合命途各異，李晉熙／吳芷柔以21：8、21：13擊敗印尼的Dejan Ferdinansyah／Gloria Emanuelle Widjaja，可惜鄧俊文／謝影雪以8：21、19：21不敵日本的山下恭平／篠谷菜留，無緣與「李吳配」在8強交手。女雙方面，吳芷柔／曾曉昕和楊雅婷／楊霈霖均以局數0：2落敗，16強止步。