艾卡華斯復出向「世一」再出擊

上月因傷退出墨西哥公開賽的西班牙名將艾卡華斯，已抵印弟安韋爾網賽進行了首課操練，他坦言感覺良好，並為重奪世界「一哥」之位進發。

艾卡華斯於上月因傷右腿肌肉拉傷，被迫休戰，並於本周在加州進行的印弟安韋爾斯公開賽復出，經過首天操練後他坦言：「到目前為止，感覺都很好，在此首課操練後狀態不俗，經過了一段時間休息，我已經準備就緒。」這位「二哥」將於周六出戰復出第1擊。由於祖高域因簽證問題未能入境美國，因此這位19歲年輕球星若能在加州成功捧盃，將可重登「世一」之位，他與祖高域的排名積分僅相差380分。

「這個(世一)當然是我的目標，希望可以在這裡取得佳績，因為這也是我喜愛的比賽之一，不過，我有一段時間沒有在硬地場比賽了。」他上一次在美國比賽已是去年贏得美網冠軍，而自11月初後他因傷退出了幾個比賽，包括年終賽，而休戰3個月後於２月中在阿根廷泥地賽復出並捧走冠軍。

至於35歲的英國名將梅萊在印弟安韋爾斯首圈，則再顯其韌力，與阿根廷的Tomas Martin Etcheverry苦戰３小時12分鐘後，以6比7(5比7)、6比1、6比4反勝，順利晉級。