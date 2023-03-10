學界精英足球　聖若瑟互射十二碼再挫男拔奪冠

闊別3年的「全港學界精英足球比賽」決賽周五（10日）於石硤尾公園足球場爆發，聖若瑟書院硬撼拔萃男書院。雙方法定時間內踢成2比2，但下半場十人迎戰的聖若瑟，於互射12碼階段險勝4比3，最終總比數以6比5，相隔24年後捧走精英賽冠軍，並繼去年年尾於港九區學界D1決賽後再次擊敗男拔。

今場決賽大戰接近全場爆滿，更吸引了不少港超聯職球員入場觀看，包括前聖若瑟校友顏卓彬、「藍鳥」球員羅梓駿、潘沛軒等，但雙方球員未有怯場，3分鐘聖若瑟便取得領先，效力傑志的小將袁振謙，禁區內突破後起腳得手。兩隊之後未有太多攻勢，但男拔上半場尾段憑一次反擊扳平，「10號仔」曾昭灝推過門將後輕鬆射入，兩隊半場踢成1比1。

易邊後僅8分鐘，聖若瑟後衞黃晴軒禁區內犯手球，球證直指十二碼，雪上加霜的是隊友李澤淳更因投訴過激，被罰兩黃一紅離場，聖若瑟餘下時間需要十人迎戰，最後擾攘一輪下，曾昭灝十二碼一射破網，男拔反超前2比1。不過聖若瑟未有放棄，58分鐘戴子軒交出直線，袁振謙快出迎的門將一步篤入，兩隊法定時間內踢成2比2。由於不設加時，比賽直接進入互射十二碼階段，最終男拔在曾昭灝及連朗狄射失下，以3比4落敗，總比數則5比6不敵聖若瑟，令後者繼1998-99學年再次捧走精英賽冠軍。

至於頭場的季軍戰，仁濟醫院董之英紀念中學則以7比0大炒賽馬會萬鈞毅智書院，取得季軍。

袁振謙今場個人梅開二度，帶領聖若瑟書院相隔超過20年再次捧走精英賽冠軍，更成為賽事最佳球員之一，賽後這名年僅17歲的中場表示十分開心及感動，但認為自己仍有很大進步空間：「自己表現算中規中矩，拎到MVP都有少少意外，因為近期傑志同埋港隊U23，都比較多比賽同訓練，體力負荷可能大咗，導致防守做得唔太好。」