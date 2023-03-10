希斯基：西悉衝冠　勢滅光輝

相信沒有太多人會預期，西悉尼流浪者能夠排在聯賽榜接近榜首位置，他們已經成為墨爾本城最大的挑戰者。如果他們今仗擊敗珀斯光輝的話，將可繼續向榜首球隊帶來壓力。

西悉是澳職防守表現最好的球隊，近3場聯賽亦攻入10球，進入今場比賽前的8場比賽，更加只輸過一場。我相信馬高魯丹帶領的西悉，在上輪聯賽以2比0擊敗中岸水手後，經已成為一支有力爭標的球隊，他們將會好好把握墨爾本城最近表現不穩的情況，力爭更多分數。

西悉的成功關鍵，將放在我十分欣賞的班頓波里路身上。此子10場上陣的比賽一共攻入7球，是一位與生俱來的得分球員，他不但於門前表現冷靜，同時亦勤於走動。

另邊廂，辛特高域治帶領的珀斯光輝，上輪聯賽面對西部聯時雖然先開紀錄，但最終卻以1比2敗走，如今排在聯賽榜尾2位置。珀斯光輝近6仗未嘗一勝。當中每場比賽更最少失兩球，如果要升上聯賽榜更高位置的話，這個表現絕對是不夠好。

我認為經驗豐富的守衛比華斯及佐敦艾斯，今場仗面對西悉一對前鋒班頓波里路及羅曼艾馬菲達奴，要交出更好表現，同時亦要小心提防舒尼達連在中場帶來的威脅。阿當泰加特看來是珀斯光輝陣中最有機會取得入球的球員，可惜他自1月處子登場取得士哥後，便出現入球荒，所以我認為西悉今仗將可獲勝而回。