國際都會高球賽　保達：香港給我美好回憶

「國際都會高爾夫球錦標賽」將於3月23至26日假香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，2010年香港公開賽盟主保達和前英國公開賽冠軍斯膝森周五（10日）透過視像訪問，表示期待與香港球迷見面。

前世界第5的保達生涯贏過17項冠軍，2010年亦以創紀錄的低 22 個標準桿贏得香港公開賽冠軍，這位47歲英國球手表示，香港帶給他美好的回憶，期待再次在粉嶺球場打出佳績：「在我的生涯中，2010年是個焦點，那年我的世界排名創新高，而且在香港賽打出了59桿。香港是個特別的地方，這裡的招待很好，球場擁有百年歷史，我也愛這裡的美食，我想起的都是一些美好回憶。」

今屆賽事吸引不少亞巡賽球手參加，本地亦有職業球手許龍一、伍城鋒等參戰，保達笑言：「非常期待與球迷和年輕新星見面，可能我的年紀都能當他們父親了。」至於里約奧運銀牌得主、前英國公開賽冠軍斯膝森則是首次來港參賽，這位46歲瑞典球手同樣樂見亞洲高球水平提升：「香港球場有不少好評，我自己亦有看香港公開賽的比賽片段作準備。我參加亞洲比賽20年，見證亞洲高爾夫球的成長，多年來很多新星湧現，而香港一直是我想去的地方。」

獎金高達100萬美元的國際都會高爾夫球錦標賽同時是英國公開賽資格賽，將會有4張入場券，保達表示會為此努力：「我會盡力，希望取得參賽資格。」