港超聯　標準流浪主場鬥香港U23

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）上演兩場第14周賽事，其中頭場先由標準流浪坐鎮斧山道運動場面對香港U23。兩隊今季於各項賽事4次交手，流浪同樣屬於獲勝一方，今場面對聯賽未嘗一勝的香港U23，主隊自然力爭再下一城，絕不手軟。（On.cc東網周六下午3時直播）

流浪上場聯賽擊敗晉峰，仍有機會爭上前4，球隊雖然下周中需要在「賽馬會菁英盃」，迎接對傑志的關鍵一戰，技術顧問米路直言今場照樣全力出擊：「目標要爭前4，所以嚟緊每一場聯賽都好重要，今場對香港U23唔可以話贏硬，所以一開賽就會主動搶攻，希望盡快取得領先，當然如果可以拉開比數，部分主力或者有機會提早休息。」值得一提，上仗因胸口痛缺陣的射手祖連奴可以候命。

新加盟前鋒伊巴謙上場首次擔正，兼踢足全場，不過未能協助球隊取得分數，這名前加納奧運腳承認感到失望，但有信心今場面對香港U23可以獲勝：「上場感覺踢得唔錯，球隊整體表現都唔差，對自己幾次機會都射唔入有啲可惜；我哋今個星期好努力練波，只要唔輕敵，絕對可以贏波。」

香港U23今季面對流浪未嘗一勝，主教練司徒文俊大讚對手下半季愈踢愈好，演出亦較為穩定，預計對手今場有機會採取較直接的方式進攻，盼望能搶分而回：「佢哋加咗啲新球員之後，防守穩固咗，少咗甩漏，進攻方面都要小心佢哋嘅快速反擊，加上祖連奴質素唔錯，攻力更加唔可以睇少。」

隊長羅曉聰指斧山道運動場面積較小，有利球隊防守，但揚言今場不會坐以待斃，力求繼續嘗試踢出球隊風格，「阿聰」又提醒隊友改善集中力：「我哋成日喺上、下半場一開始就失波，或者失咗1球之後，好快再輸多幾球。所以如果球隊可以集中啲，相信成績會好好多。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪 4-3-3

門將：1.盧兆崎

後衞：12.盧均宜 6.朴鍾範 4.金旻奎 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 16.林衍廷 44.神田夢實

前鋒：90.祖連奴 21.伊巴謙 14.余在言

香港U23 4-5-1

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 15.黃浩然 5.梁煒烽 4.宋絃毅

中場：8.鄧筵霑 10.羅曉聰 11.郭子堦 6.李俊諺 19.林樂賢

前鋒：26.吳栢希