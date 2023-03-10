港超聯　旺角爆發激戰！東方迎鬥傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）重燃戰火，尾場由東方與傑志於旺角大球場爆發「東傑大戰」。要應付魔鬼賽程的東方，近期陷入傷病潮，要在強敵身上搶分惟有將士用命；傑志今季面對東方績賽佔盡優勢，為保持榜首位置，今場精英盡出絕不手軟。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時直播）

東方今場有馬高斯累積黃牌夠數要停賽之外，包括鐘樂安、朱康銘、黃梓浩及巴杜姆等多位球員，都有傷在身上陣成疑，陣容不整下要硬撼榜首傑志，主教練盧比度（Chino）承認乃極大挑戰。兩軍今季實力有差距，惟對上一次交手，東方曾在「高級組銀牌賽」決賽力戰至互射12碼才敗陣，Chino指今次聯賽再碰頭情況會非常不同，但強調絕不輕易言敗：「上次東方陣容完整得多，今場要重演當時嘅表現有難度，但我哋會逼傑志使出真功夫，唔畀佢咁易贏波。」

史雲斯頓（Mark）於季中加盟東方後一度受傷患困擾，早前這位成功克服傷病復出，並於上月對香港U23一戰斬獲開齋波，Mark指現時狀態及信心都已大有改善。今場有機會倒戈面對舊主，Mark表示會以平常心應戰：「傑志無疑係榜首強隊，但我對球隊有信心，我哋冇壓力，希望展示出爭勝嘅決心。」

傑志今季各項賽事3鬥東方全勝，雖然對賽成績一面倒，加上對方馬高斯等主力缺陣，但總監兼主教練朱志光直言絕不可掉以輕心：「其實東方都係嗰套踢法，大家夾慣夾熟，出邊個都係咁踢，無咗馬高斯影響唔太大；唔好話『食住』佢哋，聯賽逐場計，都係睇臨場發揮，防守紀律性同把握力。」此外，「朱Sir」透露上場避戰的首席射手丹恩奴域，今場或有機會與另一中鋒金信煜首次同時擔正。

明加索夫首戰港超表現出色，上場「賽馬會菁英盃」更梅開二度，各項賽事已累積射入19球，他表示十分開心，期望今場能夠再為球隊作出貢獻：「對住東方每場形勢一次比一次緊湊，因為對方落敗之後會不斷改善，同埋更加想贏番次，不過我哋唔會懼怕，希望自己有波入或者交出助攻，幫球隊攞晒3分。」

【兩隊預計正選陣容】

東方 4-3-3

門將：1.葉鴻輝

後衞：6.胡晉銘 3.高素巴耶夫 16.梁振邦 2.亞歷斯祖

中場：55.馬希偉 10.蔡立靖 8.史雲斯頓

前鋒：23.孫銘謙 7.簡古爾 11.黃皓雋

傑志陣容圖 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 24.顏卓彬 17.米基爾

前鋒：9.丹恩奴域 33.金信煜 7.明加索夫