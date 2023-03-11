馬甸尼囝囝射死國米　史柏斯亞爆7.5倍主W

周六(11日)凌晨意甲爆出冷門，護級球隊史柏斯亞主場以2比1擊敗第2位爭標勁旅國際米蘭，爆出7.5倍主W。史柏斯亞「星三代」丹尼爾馬甸尼果然流住「A米血」，今仗後備上陣射入1球，間接幫助母會AC米蘭擊敗宿敵，下季應該可以回巢聖西路。

兩隊實力有距離，國際米蘭大部份時間佔上風，開賽14分鐘就有機會打開紀錄，迪岩布斯奧殺入禁區博到12碼，但拿達路馬天尼斯主射，被史柏斯亞門將達高禾斯基撲出，為爆冷埋下伏線。

換邊之後，丹尼爾馬甸尼隨即上陣，效果立竿見影，踢到55分鐘，呢位21歲進攻中場入波為史柏斯亞打開紀錄。丹尼爾馬甸尼嘅爺爺施薩馬甸尼、爸爸馬甸尼都係AC米蘭名宿，佢今仗射入國際米蘭大門，可謂別具意義。

值得一提，丹尼爾馬甸尼今季被AC米蘭外借去史柏斯亞，雖然僅射入2球，但對手正係米蘭雙雄，含金量十足。

今場波踢到末段出現高潮，83分鐘國米右翼衞杜費斯博到12碼，盧卡古主射入網扳平1比1，但僅過4分鐘，杜費斯由英雄變成罪人，喺禁區內侵犯對手，被球證吹罰12碼，尼蘇拿主射入網，協助史柏斯亞爆冷贏2比1，打破連續7場聯賽不勝頹勢。

至於國際米蘭輸波之後，落後榜首拿玻里15分，兼踢多1場，爭標機會渺茫，惟有專心踢好下周三(15日)凌晨歐聯16強次回合作客波圖，國米首回合贏1比0。