季初碰頭狂派9蛋　利物浦回勇炒得起般茅

英超勁旅利物浦近況全面回勇，上輪「雙紅會」7比0狂勝曼聯後士氣高昂，今輪作客護級分子般尼茅夫贏面極高。首循環利物浦曾經大勝9比0，而且兩隊近年交鋒，「紅軍」都係連場大炒絕不手軟，今仗進取啲，讓兩球照捧讓球客勝。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

利物浦上半季表現麻麻，但近期愈踢愈好，依家已經上番聯賽榜第5位，落後第4嘅熱刺3分但踢少1場，大有機會重返關鍵嘅前4位置，今仗肯定會搏盡。利物浦對上5場聯賽4勝1和兼且未失1球，狂數死敵曼聯7蛋更加將全隊士氣推上高峰，對住呢隊「紅軍」算般尼茅夫唔好彩。

季初碰頭狂派9蛋

穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯同加普組成嘅攻擊線，近期成功擦出火花，相信之後比賽會愈夾愈純熟。事實上，利物浦對般尼茅夫有大量「屠殺紀錄」，兩軍過去7次對壘「紅軍」全部贏晒，其中6場更係大炒3球或以上，包括季初主場大派9隻光蛋。

般尼茅夫上仗被阿仙奴絕殺輸2比3，之前主場對曼城亦大敗1比4，近兩場聯賽仲狂失7球，證明佢哋面對頂級鋒線全無招架之力，今仗面對如日方中嘅「紅軍」，加上以往嘅黑暗歷史，今場再大敗絕對唔出奇。

喺大戰前夕利物浦內部又有新消息，巴西前鋒羅拔圖法明奴早前宣布今夏約滿離隊，據媒體報道目前已經有6間歐洲球會向法明奴提出聘約，當中包括馬德里體育會、國際米蘭及加拉塔沙雷。

直播表

周六1:00pm 韓職 FC水原 Vs 水原藍翼

無綫myTV Super

周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs FC麥克阿瑟

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 阿德萊德聯

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周六8:00pm 德乙 馬格德堡 Vs 柏達邦

on.cc東網

周六8:30pm 英超 般尼茅夫 Vs 利物浦

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 布里斯托城 Vs 黑池

有線601、661台

周六9:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六10:00pm 意甲 安玻里 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 諾定咸森林

Now 621

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 賓福特

Now 623

周六11:00pm 英超 列斯聯 Vs 白禮頓

Now 624

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 車路士

Now 622

周六11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 華拉度列

Now 632

周日凌晨零時 法甲 歐塞爾 Vs 雷恩

Now 639

周日凌晨零時 俄超 卡斯洛達 Vs 莫斯科戴拿模

有線601、661台

周日1:00am 意甲 拿玻里 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日1:30am 英超 水晶宮 Vs 曼城

Now 621、611

周日1:30am 西甲 切爾達 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日3:30am 德乙 杜塞爾多夫 Vs 海登咸

on.cc東網

周日3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 拉素

Now 638

周日4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日4:00am 法甲 比斯特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639