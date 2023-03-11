港超聯　標準流浪主場鬥香港U23

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）頭場來到斧山道運動場，標準流浪主場迎戰香港U23。流浪力爭前4，今場強陣出擊，姚浩明復出擔任左閘，神田夢實、林嘉緯坐鎮中場，支援雙箭頭祖連奴、伊巴謙。香港U23則由雲天樂把關，黃浩然夥拍黎皚韜扼守中路，郭子堦負責在中場掃蕩，入球重任落在何家智身上。（on.cc東網周六下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

5 林遼太

6 朴鍾範

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

後備：

1 盧兆崎 [GK]

2 楊學敏

4 金旻奎

9 林學曦

12 盧均宜

14 余在言

17 龍梓軒

22 陳耀祖

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

94 韋健豪

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

8 鄧筵霑

9 何家智

11 郭子堦

15 黃浩然 [C]

18 嚴啟倬

19 林樂賢

21 林智豐

22 陳潤潼

28 黎皚韜

後備：

1 龐焯熙 [GK]

2 張俊軒

4 宋絃毅

5 梁煒烽

6 李俊諺

7 袁世傑

10 羅曉聰

16 黎培基

17 劉家喬

23 何瀧浩

26 吳栢希

33 宏愷志

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）上演兩場第14周賽事，其中頭場先由標準流浪坐鎮斧山道運動場面對香港U23。兩隊今季於各項賽事4次交手，流浪同樣屬於獲勝一方，今場面對聯賽未嘗一勝的香港U23，主隊自然力爭再下一城，絕不手軟。（on.cc東網周六下午3時直播）

流浪上場聯賽擊敗晉峰，仍有機會爭上前4，球隊雖然下周中需要在「賽馬會菁英盃」，迎接對傑志的關鍵一戰，技術顧問米路直言今場照樣全力出擊：「目標要爭前4，所以嚟緊每一場聯賽都好重要，今場對香港U23唔可以話贏硬，所以一開賽就會主動搶攻，希望盡快取得領先，當然如果可以拉開比數，部分主力或者有機會提早休息。」值得一提，上仗因胸口痛缺陣的射手祖連奴可以候命。

新加盟前鋒伊巴謙上場首次擔正，兼踢足全場，不過未能協助球隊取得分數，這名前加納奧運腳承認感到失望，但有信心今場面對香港U23可以獲勝：「上場感覺踢得唔錯，球隊整體表現都唔差，對自己幾次機會都射唔入有啲可惜；我哋今個星期好努力練波，只要唔輕敵，絕對可以贏波。」

香港U23今季面對流浪未嘗一勝，主教練司徒文俊大讚對手下半季愈踢愈好，演出亦較為穩定，預計對手今場有機會採取較直接的方式進攻，盼望能搶分而回：「佢哋加咗啲新球員之後，防守穩固咗，少咗甩漏，進攻方面都要小心佢哋嘅快速反擊，加上祖連奴質素唔錯，攻力更加唔可以睇少。」

隊長羅曉聰指斧山道運動場面積較小，有利球隊防守，但揚言今場不會坐以待斃，力求繼續嘗試踢出球隊風格，「阿聰」又提醒隊友改善集中力：「我哋成日喺上、下半場一開始就失波，或者失咗1球之後，好快再輸多幾球。所以如果球隊可以集中啲，相信成績會好好多。」