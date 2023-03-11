俄羅斯及白羅斯球手參戰溫網有望「解禁」

前世界「一哥」麥維迪夫及今年溫網女單冠軍莎芭蘭嘉等俄羅斯或白羅斯球手，有望今年獲「解禁」可參加７月的温布頓網賽，但仍要以中立身份亮相。

據英媒報道指，迫於巡迴賽的壓力，溫網組委會正考慮解除對俄羅斯及白羅斯球員的參賽禁令，但需要以中立身份參賽，如果球員表達支持普京，則會被褫奪參賽資格。

俄烏戰事仍然持續，雖然體壇不少項目的總會對俄羅斯運動員已作出制裁行動，然而大部份網球賽事都讓俄羅斯及白羅斯球員以中立身份爭逐，而溫網則是唯一禁止這兩國球員參賽的大滿貫賽事。

「我們對2023年的參賽章程仍未有結論。」溫網發言人表示，「我們跟英國政府會有密切的溝通，亦會就此事上再作研究。」今年的溫網將於7月3至16日舉行，然而最近在巡迴賽上多方面已就「禁俄運動員」提出不少意見，兩屆溫網冠軍英國的梅萊，本周曾表示希望組委會可以准許俄羅斯及白羅斯球員完成這個大滿貫賽事。

當然，來自烏克蘭的 Elina Svitolina則強調禁令要繼續。

俄羅斯的麥維迪夫則表示會尊重溫網組委會的所有決定，而今屆澳網女單冠軍白羅斯的莎芭蘭嘉則坦言這不是她可以控制，期望有好消息。

去年爆發俄烏戰事後，溫網決定禁止俄羅斯及白羅斯球員參賽，而發言人指，希望撤回禁令前要嚴格實行上述兩個國家球員以中立身份參賽的權力，預計下個月會有定案。