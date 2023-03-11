連尼加批難民政策遭BBC停職　舒利亞聲援

英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker）為英國廣播公司（BBC）體育節目任主持，惟他日前在Twitter發表批評英國政府的難民政策，周五（10日）遭BBC暫停其主持職務，他的多名拍檔亦宣布不參與BBC節目，以示支持連尼加。另外，多名現役足球員亦透過工會表示，周六（11日）賽後將杯葛BBC訪問。

英國政府早前提出立法容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡者，並在數周內遣返母國或第三國。連尼加於周二（7日）發文批評政策殘忍，難民沒有大量湧入英國，與其他主要歐洲國家相比，英國接收的難民要少得多，他直指這是針對最弱勢群體的殘酷政策，手段與1930年代的德國相似，不合時宜。

執政保守黨多名成員批評連尼加的言論，內政大臣柏斐文稱他的言論冒犯。BBC發聲明表示，由於連尼加在社交媒體的活動違反指引，與連尼加及其團隊進行廣泛討論後，決定他暫時不會主持該台的足球節目《今日賽事》（Match of the Day，MOTD），直至雙方在連尼加使用社交媒體一事上達成協議及有明確立場為止。BBC指，該台從來沒有說過連尼加不能對關心的問題發表看法，但說過他應該遠離在黨派政治問題或政治爭議上偏袒任何一方。節目的其他主持人先後宣布不會出席周六晚的節目，包括舒利亞及伊恩胡禮，賽事將在無主持和專家評述下直播。