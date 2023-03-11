比堤：紅軍乘勇折「茅」 再取3分

利物浦上輪聯賽雙紅會大勝曼聯7比0，交出今季最佳表現，球隊的進攻無堅不摧，但今仗能否乘勝追擊力挫般尼茅夫，同樣相當重要。

穆罕默德沙拿、加普及達雲紐尼斯的串連十分出色，我也不太記得，曾幾何時紅軍陣中有三位球員各自攻入兩球了。這個進攻鐵三角的越來越合拍，近5場聯賽，他們更攻入全部13個入球當中的11球，交出4個助攻，所以他們經過一段時間磨合後，大家都更清楚各人的踢法及走動。

無論個人抑或團隊，紅軍再一次充滿力量，實在令人振奮，中場也接近重拾昔日的最佳表現。他們不斷搶走對方的腳下球，進攻時有板有眼，哈維艾利洛及巴錫迪等年青小將，也為球隊帶來決心及朝氣。

利物浦近5場聯賽保持不失球，陣中多位球員包括迪亞高祖達亦經已傷愈復出，讓領隊高普可作更多輪換。整體而言，我對紅軍的前景感到相當樂觀。

有見及此，我認為對於般尼茅夫來說，今仗絕對不是一個面對利物浦的好時機。他們上輪聯賽不幸地在領先阿仙奴2比0的情況下，於比賽末段反輸2比3而回，上次失分，將會為他們的護級戰帶來嚴重後果。

我欣賞他們的拼勁，但奈何球隊實力麻麻。中場的菲臘標寧今季攻入5個聯賽入球，經已是球隊的首席射手，證明一眾前鋒入球能力欠奉，加上他們亦是英超防守表現最差的球隊，所以我認為今仗紅軍可順利獲勝。