港超聯　標準流浪「五殺」香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）頭場來到斧山道運動場，標準流浪主場迎戰香港U23。流浪憑劉智樂、祖連奴以及小將陳耀祖各建一功，最終以3球輕取香港U23，今季各項賽事「五殺」對手。

流浪今場強陣出擊，姚浩明復出擔任左閘，神田夢實、林嘉緯坐鎮中場，支援雙箭頭祖連奴、伊巴謙。香港U23則由雲天樂把關，黃浩然、夥拍黎皚韜扼守中路，郭子堦負責在中場掃蕩，入球重任落在何家智身上。

標準流浪為力爭前4，甫開賽即積極搶攻，11分鐘已先開紀錄，祖連奴左路傳中，伊巴謙頭槌攻門，門將雲天樂擋出不遠，劉智樂門前補射入網。2分鐘後香港U23後防失誤，祖連奴禁區內射成2比0。流浪之後未有放軟手腳，17分鐘伊巴謙單刀無功而還，2分鐘後神田夢實遠射亦告中楣。

易邊後兩隊各自換人，流浪由盧均宜、金旻奎入替，香港U23則換入劉家喬、張俊軒。55分鐘流浪差點再下一成，盧均宜右路斬中，伊巴謙頭槌被雲天樂接實。68分鐘神田夢實傳入禁區，劉智樂窄位勁射被雲天樂擋出。79分鐘陳耀祖接應劉智樂橫傳近門射入，流浪擴大領先優勢至3球。

3分鐘後香港U23錯失黃金機會，劉家喬禁區內被金旻奎撞跌，球證直指十二碼，這名前鋒親自操刀，卻被梁興傑「捉到路」撲出，最終標準流浪維持勝局，以3比0獲勝，順利全取3分。

流浪技術顧問米路承認球員錯失了很多機會，否則應能以更大比數勝出，但對球隊今場表現及賽果表示滿意，相信今場贏波可以提升球隊士氣。對於多名主力於下半場輪流被換出，米路則解釋是為4日後對傑志留力：「無錯基藍馬、祖連奴、林嘉緯等，今場好早被換出，盧均宜後備出嚟又踢得好少，因為下場『菁英盃』對我哋好重要，要畀時間佢哋休息。」

劉家喬（Kyle）今仗雖然射失十二碼，未能為球隊破蛋，但主教練司徒文俊賽後卻認為Kyle處理得並不差，被對方門將撲出僅屬欠運。香港U23至今在聯賽仍未有分落袋，「司徒Sir」則指未對自己構成太大壓力：「反而我覺得係失望同唔開心，始終季初有啲波攞唔到分，對後仔生心理有一定影響，導致季尾有時會愈踢愈緊張，今日係踢得差嘅。」