港超聯　旺角爆發激戰！東方迎鬥傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）於旺角大球場爆發「雙藍會」，東方主場迎戰傑志。東方今場有馬高斯及黃梓浩等主力，分別因停賽及受傷缺陣，蔡立靖與倒戈的史雲斯頓坐鎮中場，為簡古爾、孫銘謙及巴杜姆幾位前鋒輸送彈藥，後備席除廖富源之外，其餘8名人皆為U22球員；傑志方面，丹恩奴域擔任箭頭，明加索夫及伊高沙托尼提供側擊支援，米基爾及查理史葛負責中場派牌，門將保羅復任正選，基爾頓先列後備。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時直播）

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

7 簡古爾

8 史雲斯頓

9 巴杜姆

10 蔡立靖

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

23 孫銘謙

傑志正選：

86 保羅 [GK]

4 查理史葛

5 艾里奧

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 丹恩奴域

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

24 顏卓彬

77 費蘭度

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

77 李俊霆

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

10 基爾頓

19 黃洋

20 趙聡悟

22 賓紀文

23 白星馳

26 羅素

28 鄭展龍

74 甘智健

88 艾力士

99 潘沛軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）重燃戰火，尾場由東方與傑志於旺角大球場爆發「東傑大戰」。要應付魔鬼賽程的東方，近期陷入傷病潮，要在強敵身上搶分惟有將士用命；傑志今季面對東方績賽佔盡優勢，為保持榜首位置，今場精英盡出絕不手軟。

東方今場有馬高斯累積黃牌夠數要停賽之外，包括鐘樂安、朱康銘、黃梓浩及巴杜姆等多位球員，都有傷在身上陣成疑，陣容不整下要硬撼榜首傑志，主教練盧比度（Chino）承認乃極大挑戰。兩軍今季實力有差距，惟對上一次交手，東方曾在「高級組銀牌賽」決賽力戰至互射12碼才敗陣，Chino指今次聯賽再碰頭情況會非常不同，但強調絕不輕易言敗：「上次東方陣容完整得多，今場要重演當時嘅表現有難度，但我哋會逼傑志使出真功夫，唔畀佢咁易贏波。」

史雲斯頓（Mark）於季中加盟東方後一度受傷患困擾，早前這位成功克服傷病復出，並於上月對香港U23一戰斬獲開齋波，Mark指現時狀態及信心都已大有改善。今場有機會倒戈面對舊主，Mark表示會以平常心應戰：「傑志無疑係榜首強隊，但我對球隊有信心，我哋冇壓力，希望展示出爭勝嘅決心。」

傑志今季各項賽事3鬥東方全勝，雖然對賽成績一面倒，加上對方馬高斯等主力缺陣，但總監兼主教練朱志光直言絕不可掉以輕心：「其實東方都係嗰套踢法，大家夾慣夾熟，出邊個都係咁踢，無咗馬高斯影響唔太大；唔好話『食住』佢哋，聯賽逐場計，都係睇臨場發揮，防守紀律性同把握力。」此外，「朱Sir」透露上場避戰的首席射手丹恩奴域，今場或有機會與另一中鋒金信煜首次同時擔正。

明加索夫首戰港超表現出色，上場「賽馬會菁英盃」更梅開二度，各項賽事已累積射入19球，他表示十分開心，期望今場能夠再為球隊作出貢獻：「對住東方每場形勢一次比一次緊湊，因為對方落敗之後會不斷改善，同埋更加想贏番次，不過我哋唔會懼怕，希望自己有波入或者交出助攻，幫球隊攞晒3分。」