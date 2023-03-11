港超聯　攻入生涯處子球　陳耀祖：信心大增

標準流浪周六（11日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，於主場斧山道運動場3球擊敗香港U23，當中後備入替的陳耀祖，成功攻入職業生涯首球，賽後這名小將直言感到十分開心，又認為這記入球能夠提升自己信心，之後目標爭取更多上陣機會及入球。

年僅17歲的陳耀祖，今場僅為聯賽第2次後備上陣，但這名年青翼鋒卻成功在79分鐘，禁區內接應劉智樂傳送射入，取得職業生涯首球，難怪「阿祖」在賽後亦顯得相當興奮：「好開心，估唔到聯賽突然之間有得落場，仲射入生涯第一球，真係好難得；嗰吓我以為「樂Sir」（劉智樂）畀唔到我，所以拎到波之後，咁啱自己又望到對方龍門企位，就唔諗太多燙射埋去。」

「阿祖」之前曾在「賽馬會菁英盃」上陣3次，但表現卻一般，他相信這記入球能夠提升自己信心：「之前落場好緊張同怯，好多嘢都唔敢做，或者只係第一時間傳番後，今日後備落場反而無呢種感覺，可能因為隊友同教練團賽前畀好多鼓勵我，但入咗呢球信心的確會大好多。」「阿祖」續指自己在拿球、起腳時機，以及身體對抗上仍需多加改善，今季目標在聯賽獲得更多上陣機會，並嘗試在「菁英盃」繼續爭取入球。