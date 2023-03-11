蘇黎世學界賽本月開打　兒童籃球體驗營預熱氣氛

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」本月展開，大會今日（11日）在奧海城舉辦「蘇黎世兒童籃球體驗營」，由專業導師教授籃球技巧之餘，送出豐富禮品，以鼓勵小朋友接觸運動，建立健康人生。

大會與香港遊樂場協會合作，邀請到60名兒童參加體驗營，蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂亦有落場交流，他樂見小朋友享受籃球樂趣：「我們一向支持青少年和兒童發展，不論任何背景的小朋友都值得擁有美好童年。看到天真無邪的小朋友投入遊戲，展現真摯笑容，我們由衷感到高興。施比受更有福。」

蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉期望下一代學習體育精神：「我也有年幼孩子，所以很支持今日活動，希望他們多作嘗試，不要害怕失敗，同時學習團隊精神，也希望趁著疫情平穩，父母可多安排親子運動時間，促進家庭和諧。」

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於3月19日至4月13日上演，許金桂表示蘇黎世保險會為所有參賽球員和教練，免費提供為期三星期的意外保險，讓大家安心發揮：「上屆賽事有兩個球員不幸受傷，我們一直緊密聯繫，協助他們完成索償程序。他們亦很快得到治療，已完全康復，可見意外保障十分重要。」

除了推動青少年運動發展，蘇黎世保險與香港心理衞生會合作，推行一個三年計劃，走入社區和學校，提高大眾對青少年精神健康的關注。許金桂透露其中一個活動：「我們月底會去學界3x3籃球挑戰賽初賽場地——基督教香港信義會信義中學，舉辦精神健康工作坊予一眾籃球運動員，期望他們可以有正面的心態面對勝負及4月開考的中學文憑試。」