近3仗全勝信心十足　曼城勢必快刀斬亂麻

周日(12日)凌晨英超尾場，水晶宮主場迎戰曼城。「藍月亮」曼城仍要追趕榜首阿仙奴，但下周中又有歐聯後顧，今仗勢必快刀斬亂麻，水晶宮狀態低迷，隨時半場都頂唔住，一於捧半場客勝。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

近3仗全勝信心十足

曼城依家落後榜首阿仙奴5分，為爭標寸土必爭，雖然近期弗爆嘅菲爾科頓有傷在身，但佢哋近7仗錄得5勝2和，當中近3仗全部贏晒，重拾信心。由於「藍月亮」下周中要出戰歐聯16強次回合主場對RB萊比錫，首回合1比1握手言和，次回合賽事格外重要，預計主帥哥迪奧拿今仗會選擇速戰速決。睇番曼城近5仗聯賽4次開半場勝，可見有神鋒艾寧夏蘭特、中場奇雲迪布尼助陣下全力開火，等閒球隊好難頂得住。

另邊廂，水晶宮位處第12位，現時聯賽中下游形勢緊湊，9支球隊積分差距於6分之內，水晶宮看似安全，實際上危機四伏，呢支倫敦球隊踏入2023年未威過，各項賽事10場不勝，表現持續不振，加上今仗有卓克杜哥利停賽，冇埋呢道中場屏障，曼城可搶到先機，半場客勝有計。