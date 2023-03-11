徐遠征成X Factor　香港東方大勝熱火「叫胡」

東南亞籃球邀請賽（ABL）今日（11日）在越南胡志明市展開決賽，香港東方華將徐遠征扮演「X Factor」，交出10分4籃板3助攻2偷波2封阻的全能表現，幫助球隊以89：73大勝西貢熱火，在3場2勝制下先拔頭籌。

東方開局手感平平，三分11投2中，相反熱火射入4球三分，領先20：14。東方派出「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征鞏固防守，令對手外線啞火。巴錫和基拔扛下得分重任，內外開弓打出14：3的攻勢，連同徐遠征的壓哨上籃，反超前41：40。

換邊後，雙方梅花間竹得分，一路維持2分差。巴錫挺身轟入三分打破僵局，與麥洛連、徐遠征打出14：0浪潮，拉開67：54進入決勝節。徐遠征繼續扮演「X Factor」，偷波後一條龍快攻，對上熱火洋將一樣毫無懼色，博得「and 1」，讓比賽提前進入垃圾時間。結果東方大勝89：73，領先場數1：0，只要明日「back to back」再贏一仗，即可繼2017年後再次奪得ABL冠軍。

徐遠征10投4中，取得10分4籃板3助攻2偷波2封阻，正負值為全隊最高的30。基拔延續四強手感，21投11中，攻入全場最高的24分。巴錫射入4球三分，貢獻22分。托查摩利路斯和麥洛連分別有17分和14分。