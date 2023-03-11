港超聯　傑志「雙藍會」贏波

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）於旺角大球場爆發「雙藍會」，東方主場迎戰傑志。結果傑志憑丹恩奴域上下半場各入1球，以2比0擊敗東方，今季聯賽兩循環交手全勝。

東方今場有馬高斯及黃梓浩等主力，分別因停賽及受傷缺陣，蔡立靖與倒戈的史雲斯頓坐鎮中場，為簡古爾、孫銘謙及巴杜姆幾位前鋒輸送彈藥，後備席除廖富源之外，其餘8名人皆為U22球員；傑志方面，丹恩奴域擔任箭頭，明加索夫及伊高沙托尼提供側擊支援，米基爾及查理史葛負責中場派牌，門將保羅復任正選，基爾頓先列後備。

傑志開局形勢佔優，將東方壓制於半場。11分鐘，傑志角球攻勢，高素巴耶夫頭槌解圍不遠，查理史葛禁區頂起腳遠射高出。23分鐘，丹恩奴域接應費蘭度傳中，頭槌頂斜。3分鐘後，傑志就打破僵局，明加索夫傳中，胡晉銘解圍不果，被丹恩奴域把握射入。

傑志領先後繼續搶攻，36分鐘，伊高沙托尼扣入大位起腳，葉鴻輝飛到盡撲出底線。40分鐘，東方反擊機會，黃皓雋傳中，巴杜姆頭槌攻門僅僅斜出。臨完半場前，丹恩奴域還有起腳機會，但就被葉鴻輝撲出，傑志半場領先1球。

換邊後，東方嘗試反撲，49分鐘，巴杜姆接應直線，窄角度射門未能命中目標。57分鐘，米基爾落底傳中，丹恩奴域禁區內接應射成2比0，個人梅開二度。

落後兩球的東方，由馬希偉入替蔡立靖，加強中前場活力，並繼續嘗試由後場組織攻勢，83分鐘，孫銘謙的攻門未能威脅保羅。傑志比賽後段頻頻獲得具威脅埋門機會，其中丹恩奴域的射門中柱彈出。87分鐘，巴杜姆罰球直射，再被保羅飛身撲出。最終傑志將2比0勝局保持到完場，今季聯賽兩循環都成功擊敗東方。

傑志總監兼主教練朱志光，就認為球隊今場大部分時間控制了戰局，同時承認今場兩個入球，是得益於對手失誤：「組織好靚嘅攻勢把握唔到，喺要等人哋送嗰波畀我哋，不過都係畀到壓力對手先有咁嘅情況出現。」他提到由於傑志下周中還要應付「賽馬會菁英盃」賽事，因此下半場已讓球員減少逼搶。南韓前鋒金信煜今場未有入選大軍名單，「朱Sir」就解釋是因為這位新援狀態未足。

東方主教練盧比度就以「愚蠢」來形容是役兩個失球，但仍對球隊整體發揮感滿意： 「陣容不整係令球隊好困難，但我對球隊今日發揮感開心，面對強大嘅傑志，我哋班球員勇於控球組織攻勢，希望嚟緊可以繼續咁樣踢。」