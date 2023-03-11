港超聯　地區大戰！深水埗再挑戰冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）上演3場第14周賽事，頭場於下午３時先於深水埗運動場上演「地區大戰」，深水埗主場出擊，8日內第2度挑戰前列分子冠忠南區。

深水埗上場「賽馬會菁英盃」在下半場連失5球，最終大敗予南區，助教鄧冠研認為球員需要改善心理狀態，以及加強防守積極性。今場在杜國榆、陳靜謙刑滿復出下，「鄧Sir」盼能夠搶分而回：「上場一次過冇咗兩個主力中堅係難搞啲，特別係佢哋嘅身高，可以幫手抵禦對方嘅高波；不過見到球隊失波前嘅表現唔太差，一路都咬住，對面機會唔算太多，只係一失波就倒水咁，今場調整番絕對有得踢。」

南區上場於「賽馬會菁英盃」火力全開，以5比0輕取深水埗，取得球隊踏入2023年後最大勝仗，今場於聯賽次循環再碰頭，主教練鄭兆聰認為戰況會有所改變，但仍會以穩固防守為先：「呢場波我哋都要小心防守，今季對過幾次，對手都知道南區係點踢，所以我哋都會考慮喺踢法上進行改變，但無論如何目標只得1個，就係要贏波。」艾華日前赴京處理入籍手續並已返港，今場可以候命。