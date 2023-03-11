港超聯　港會地獄主場迎和富大埔

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周日（12日）「中銀人壽香港超級聯賽」焦點對決，港會回師香港足球會足球場，迎戰和富大埔。今季港會地頭出擊偶有佳作，為擺脫連敗頹勢，今場必定將「地獄主場」發揮到極致；希望重回勝軌的「綠戰士」，對仿真草球場環境並不陌生，為搶分戰意毋庸置疑。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會聯賽首循環擊作客擊敗和富大埔，今場回師主場與對方交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）未敢樂觀，表示大埔演出愈見進步，預計是役非常難踢，希望能搶分而回：「喺主場出擊一定畀到信心我哋，但除此之外，其實兩隊實力都好接近，所以不過我覺得如果球隊可發揮自己嘅優勢，有機會有分落袋。」Tony透露早前養傷的里奧，已回歸操練，但不會焦急讓該名前鋒復出，待他完全康復才會安排他參與比賽。

杜國樑視為搶分關鍵戰

中堅杜國樑希望球隊能爭取較高分數完成聯賽，因此視今場為搶分的關鍵戰役，但提醒全隊切勿輕視大埔，又謂要小心提防前鋒保連奴：「保連奴最近幾個禮拜踢得幾好，所以我會做足準備，盡量幫球隊保持不失。」

大埔上場不敵理文，聯賽不敗走勢斷纜，不過主教練李恆滙仍指出「綠戰士」整體表現其實不差。今場要造訪易守難攻的港會仿真草主場，「滙Sir」認為場地影響不大，並強調球隊絕不會只顧防守：「大埔平時都有練開仿真草，所以適應場地唔會係問題，兩隊都係鍾意睇定啲嚟踢，但相信我哋呢場會係更主動嘅一方。」王力威早前獲批特區護照，可以本地球員身分出戰港超，惟這位翼鋒仍受傷患困擾，今場上陣成疑。

黃祖心籲要提防側擊

近期頻頻以正選姿態披甲的黃祖心，就認為比賽機會增多有助提升狀態，這位踢翼鋒出身的「矮腳虎」，今季多數以右閘身分登場，他承認防守意識有待加強。今場於聯賽再鬥港會，黃祖心就表示需要提防對手側擊能力：「佢哋翼鋒李小恆速度幾快又擅長盤扭，要特別小心；就等我哋試吓可唔可以喺『地獄球場』攞分，唔好衰畀人睇。」

港會 4-4-2

1費查

18積施利 4杜國樑 88菲杜化 20蕭嘉明

10安高沙 15麥美倫 16溫俊 7羅賓士高

91泰亞高 30福保羅

和富大埔 4-4-2

94謝家榮

27黃祖心 33加比爾 26李家豪 31翁煦濤

9鍾偉強 17陳曉鋒 4馮冠鳴 99鄭子森

20保連奴 10雷仙奴