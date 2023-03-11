迪基亞有致命弱點　坦哈格密謀換門將

曼聯門將迪基亞雖然一直有出色表現，但英國傳媒指紅魔鬼主帥坦哈格仍然打算今夏收購1位具份量門將，準備取代迪基亞，因為呢位西班牙鋼門傳球能力較差，成為防線一大隱憂。

曼聯上仗歐霸盃16強首回合雖然以4比1大勝貝迪斯，但迪基亞出現多次傳波失誤，令到坦哈格有所不滿。

英國《每日電訊報》指坦哈格希望今夏簽入新門將，必要時可以代替迪基亞，頭號目標係賓福特門將大衞拉耶。呢位27歲西班牙國腳2014年已經去英格蘭搵食，加盟英冠球隊布力般流浪，2019年轉投賓福特，後來更協助球隊升上英超，並有份入選西班牙國家隊出戰上年世界盃嘅大軍名單。

事實上，前西班牙主帥安歷臣寧願揀大衞拉耶，都唔要迪基亞，據悉就係嫌佢傳球能力差，如今坦哈格似乎都有同感，想簽入大衞拉耶取代迪基亞。

由於大衞拉耶將於明年夏天約滿，估計2,000萬鎊轉會費就有交易，除咗曼聯之外，車路士、熱刺等球會對大衞拉耶有興趣，賓福特領隊法蘭基亦承認難以留住大衞拉耶，至於會唔會成「魔」，大家拭目以待。