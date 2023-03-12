夏蘭特將功贖罪　曼城1比0贏水晶宮

周日(12日)凌晨英超大戰，曼城作客1比0險勝水晶宮，落後踢少1場嘅榜首阿仙奴2分，繼續力逼榜首位置。曼城今場完全主導戰局，但艾寧夏蘭特浪竟然費黃金機會，好在佢最後階段將功贖罪射入12碼贏波，完場後更超激情慶祝，領隊哥迪奧拿亦大讚夏蘭特一項特質，令佢成為世界頂尖前鋒。

曼城今場收起奇雲迪布尼，對住水晶宮仍然控制晒戰局，水晶宮全場未有1次中龍射門，不過曼城面對血肉牆城亦冇啖好食。曼城28分鐘曾有黃金機會，夏蘭特接應尼敦阿基傳中，喺小禁區撞射竟然連龍門都射唔中，加上水晶宮門將古亞達上身，令曼城束手無策。

關鍵一幕喺78分鐘出現，當時根度簡喺禁區邊位置傳波，米高奧利斯喺冇必要情況下將佢炒跌，球證直指12碼，夏蘭特操刀射入今季個人第28個聯賽入球，彌補番上半場失機嘅錯誤。曼城亦憑呢個入波拎到爭標路上寶貴3分。

哥迪奧拿賽後指出夏蘭特嘅最大特質：「同夏蘭特合作過之後，我發現佢最大優點係佢嘅正面態度，佢可以錯失1次、2次黃金機會，但唔會因為咁而沮喪或難過，因為佢知道機會仍會繼續出現，佢知道自己仲會繼續入波，作為足球員呢個係最大嘅特長。」