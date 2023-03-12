熱刺贏森林　李察利臣寸爆慶祝被恥笑

喺歐聯16強出局嘅熱刺，周日(12日)凌晨英主場3比1擊敗諾定咸森林，話題人物李察利臣日前炮轟領隊干地後，今場意外獲派正選上陣，不過呢位巴西前鋒再出醜，佢早段入波後向球迷做出寸爆慶祝動作，點知事後被VAR判詐胡，結果被網民笑到面黃。

熱刺今場派李察利臣上陣，同哈利卡尼、孫興民組成三叉戟，李察利臣開波3分鐘就接應奧利華史基普長傳狂抽入網，以為拎到今季英超第1個入波，佢慶祝嗰陣對球迷做出、「聽噓聲」同「收聲」嘅挑釁手勢，回應球迷對佢早前訪問嘅批評，點知VAR之後發現佢越位在先，李察利臣空歡喜一場。

不過熱刺始終技高一籌，哈利卡尼19分鐘入波先開紀錄，李察利臣34分鐘博到12碼，哈利卡尼操刀射入個人第2球，62分鐘孫興民再入1球，森林要去到81分鐘先至破蛋，而且補時6分鐘再有安祖阿休12碼宴客，最終熱刺贏3比1。

熱刺領隊干地賽後表示：「李察利臣開季踢得好好，雖然佢冇波入，但係都經常踢正選，不過世盃前佢受到嚴重傷患，之後亦有唔少身體問題。領隊唔係蠢材，唔會故意收起覺得可以幫佢贏波嘅球員，只會做出佢覺得對球會最有利嘅決定。」