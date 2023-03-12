梅迪歷貢獻助攻　唔使做「007」

今季瘋狂增兵嘅車路士終於踏入收成期，喺周六(11日)晚英超作客以3比1擊李斯特城，各項賽事取得3連勝。1月以8,800萬鎊天價轉會費加盟車路士嘅翼鋒梅迪歷，第7次上陣終於有份直接創造入球，貢獻1次助攻，避過做「007」尷尬局面。

開賽11分鐘，車路士迅速打開紀錄，芝維爾抽射入網，呢位左閘自上年9月初之後，終於再嘗入波滋味。李斯特城亦不不甘弱，39分鐘達卡喺禁區邊勁射入網扳平1比1。戰至上半場補時，夏維斯近門凌空挑射入網，車路士再次領先。

下半場中段，梅迪歷突然發威，先係射門入網，可惜被吹越位，3分鐘後佢頭槌二傳，由高華錫射成3比1。

曾經備受吹捧嘅梅迪歷由薩克達加盟車路士後，表現令人失望，首6次上陣冇入波，亦冇助攻，被網民冷嘲熱諷，睇死佢今場會成為「007」，幸好呢位22歲烏克蘭國腳來到第7場上陣，雖然入波食詐胡，但總算貢獻助攻，唔使做「007」。

車路士踏入3月後大翻身，近3戰全勝，包括歐聯淘汰多蒙特，打入8強，加上英超連取6分，特別係今場贏波，打破各項賽事連續10場作客不勝困局，已漸入佳境，備受下台壓力嘅領隊樸達可以暫時鬆一口氣。