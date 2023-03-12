美斯球會生涯300次助攻　PSG險勝創里程碑

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯16強出局後，出戰周日(12日)凌晨法甲幾乎又出事，幸好兩位球星合作力挽狂瀾，補時由美斯傳畀基利安麥巴比射入，作客以2比1險勝比斯特。美斯球會生涯累積300次助攻，同時亦係PSG史上喺頂級聯賽第3000個入波。

巴黎聖日耳門可能受到歐聯出局打擊，今仗對住護級球隊比斯特，竟然陷入苦戰，雖然由卡路士蘇拿入波打開紀錄，但上半場尾段被比斯特中場漢洛雷特單刀射入扳平。

換邊之後，PSG圍攻對手，但顯得老鼠拉龜，無從入波，直至補時靠1次反擊，美斯妙傳畀基利安麥巴比單刀扭過門將射入，以2比1絕殺比斯特。

美斯加盟PSG以來，已經作出31次助攻，加上效力巴塞隆拿期間有269次助攻，球會生涯剛好累積300次助攻。此外，呢位35歲阿根廷國腳球員生涯已入799球，下個目標將挑戰800球大關。

基利安麥巴比今場所入1球，亦有特別意義，屬於PSG第3000個頂級聯賽入波，成為法甲史上第12支入波「3000+」球隊，PSG踢咗1858場達成呢個壯舉，僅次於馬賽(1801場)及聖伊天(1816場)。