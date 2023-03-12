搶分鬥攻冇保留　曼聯修咸頓大駁火

英超上演「魔聖之戰」，曼聯主場對修咸頓，「紅魔鬼」曼聯喺早前「雙紅會」慘吞利物浦7蛋後，上仗歐霸盃立即大勝反彈，證明球隊狀態仍佳，預料今仗會繼續強攻對手。「聖人」修咸頓有「新帥效應」光環支持，為搶分護級，勢必豁出去一搏。考慮到曼聯近6仗聯賽主場總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 622周日晚10時直播）

曼聯由上年年底開始「魔性澎湃」頻頻贏波，重返英超爭標行列，早前作客0比7大敗於利物浦腳下，只屬「個別事件」，唔代表狀態走下坡。加上領隊坦哈格一向軍紀嚴明，球員畀佢「照肺」之後，不敢怠慢，上仗歐霸盃16強首回合主場以4比1大勝西甲前列分子貝迪斯，4位進攻球員安東尼馬菲奧斯、般奴費南迪斯、拉舒福特及韋格賀斯各入1球，證明佢哋有真誠反省，一齊發力重振聲威。

防線不穩入波搭夠

以曼聯近11場聯賽主場獲得9勝2和嘅凌厲走勢，相信會擺大個頭主攻，力爭再下一城。不過，「紅魔鬼」防線唔算穩陣，近4場聯賽主場失4球，今仗搶攻嘅同時，未必可以保持清白之身。

修咸頓深陷降班漩渦，早前經歷今季第2度換帥後，開始上力，新帥魯賓施利斯領軍下近3仗聯賽取得2勝，包括作客擊敗車路士，唔好低估「聖人」反擊力。事實上，修咸頓身處降班區，已經冇嘢好輸，與其坐以待斃，不如豁出去搶攻，隨時有驚喜收穫，特別係中場禾特普斯係「罰球專家」，有機會射破「紅魔鬼」大門，捧入球大最划算。

直播表

周日7:00pm 俄超 辛尼特 Vs 奇姆基

有線601、661台

周日7:30pm 意甲 萊切 Vs 拖連奴

Now 638

周日8:00pm 法甲 克萊蒙特 Vs 朗斯

Now 639

周日8:00pm 英冠 諾域治 Vs 新特蘭

有線601、661台

周日8:30pm 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 漢堡

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周日9:00pm 西甲 馬略卡 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日21:30 荷甲 海倫芬 Vs 阿積士

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周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 修咸頓

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周日10:00pm 英超 富咸 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 阿士東維拉

Now 623

周日10:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 費倫天拿

Now 638

周日10:00pm 法甲 南特 Vs 尼斯

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周日11:15pm 西甲 西維爾 Vs 艾美利亞

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周日11:45pm 荷甲 燕豪芬 Vs 甘堡爾

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周一0:05am 法甲 摩納哥 Vs 蘭斯

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周一0:30am 英超 紐卡素 Vs 狼隊

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周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 薩斯索羅

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周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 貝迪斯

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周一3:00am 荷甲 飛燕諾 Vs 禾寧丹

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周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 森多利亞

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周一4:00am 西甲 畢爾包 Vs 巴塞隆拿

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