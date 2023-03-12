萊比錫「帶刀侍衞」又入波 曼城顫抖吧

周六(11日)晚德甲RB萊比錫主場以3比0大勝慕遜加柏，中堅加華度爾繼上月歐聯16強首回合攻入曼城大門後，今仗聯賽又建功，成為球隊後上殺手。RB萊比錫將於周三(15日)凌晨歐聯16強次回合作客鬥曼城，加華度爾隨時又做英雄。

RB萊比錫今場贏波相當有運，53分鐘被判罰12碼，幸好門將巴拉斯域治表現神勇，接實慕遜加柏前鋒柏利亞主射嘅12碼。RB萊比錫大難不死，果然有後福，4分鐘後打開紀錄，迪姆華拿勁射入網，跟住中場阿馬度希達拉博到12碼，科斯貝治主射入網，為RB萊比錫領先至2球。

戰至比賽末段，RB萊比錫透過角球攻勢，由加華度爾近門撞入，贈3蛋畀慕遜加柏。加華度爾雖然司職後衞，但擁有不俗入波能力，其中今屆歐聯分組賽主場對皇馬，攻入打開紀錄嘅1球，協助RB萊比錫贏3比2，至於16強首回合對曼城，佢為球隊建功逼和1比1。

此外，呢位21歲克羅地亞國腳喺上年世界盃季軍戰對摩洛哥，亦有波入，可以話係大賽球員，RB萊比錫能否喺歐聯淘汰曼城，就要睇加華度爾表現。