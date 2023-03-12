「格魯吉亞美斯」22場創造20球　拿玻里奪冠在望

周日(12日)凌晨意甲，拿玻里主場以2比0擊敗阿特蘭大，領先第2位國際米蘭18分，奪冠機會高唱入雲。拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞今仗射入1球，呢位22歲新星今季踢22場意甲，創造20個入球，包括射入11球及9次助攻，被譽為「格魯吉亞美斯」，勢必成為今夏轉會市場搶手貨。

拿玻里雖然上輪聯賽不敵拉素，但今仗已重拾水準，踢到60分鐘，基華拉斯基利亞喺禁區內個人表演，左扣右扣之後勁射入網，其後中堅拉亞馬尼頂入成2比0。

由於國際米蘭輸波，拉素和波，令拿玻里榜首優勢拉開至18分，今季意甲只剩下12輪賽事，相信拿玻里可望繼1989/90年球季之後，再嘗意甲冠軍滋味。

兩位鋒線猛將域陀奧森漢、基華拉斯基利亞分別獲曼聯及曼城垂青，其他豪門亦對兩人虎視眈眈，恐怕拿玻里奪冠之後，好難留得住佢哋。

另外，拿玻里將於周四(16日)凌晨歐聯16強次回合主場對法蘭克福，拿玻里首回合贏2比0，晉級機會樂觀。