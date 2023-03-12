蘇黎世學界三人賽規模翻倍　許金桂樂見反應熱烈

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」本月中旬展開，今屆賽事規模翻倍，中學組名額增加至128隊，連同小學組32隊，將上演近300場激鬥。蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示，賽事消耗大量人力物力，但為了「共創美好將來」絕對值得。

疫情於2020年爆發後，香港體壇幾乎停擺，但蘇黎世堅持贊助學界三人賽，全因一個信念。「蘇黎世宗旨是共創美好將來。疫情讓社會失去動力，我們相信運動，特別是籃球這類隊際項目，是讓年輕人振作的最好方法，一來可強身健體，二來可發揮團體和體育精神。」許金桂說。

賽事踏入第三年，規模愈趨盛大，中學組由64隊增加至128隊，許金桂樂見反應熱烈：「這幾年一路有很多學校問津，我們索性增加一倍名額，男女子各64隊，沒想到還是爆滿，或許明年再加吧。」規模翻倍後，牽涉近300場賽事，許金桂直言面對不少挑戰：「最大挑戰是人力，很感謝義工幫忙。場地也是一個難題，多得基督教香港信義會信義中學梁校長（梁冠芬）借出校內的三人球場，用作舉辦初賽。」

但付出和收穫絕對成正比，許金桂表示賽事舉辦三年來，成果有二：「一是促進人與人之間的互動，教練鞭策球員，同學攬頭攬頸⋯⋯都對身心健康很大幫助。第二是推動三人籃球運動，我們一直堅持使用FIBA規格的籃球、地板，是希望同學熟習正規三人籃球，將來有機會踏上國際舞台。」隨著疫情緩和，口罩令全面取消，許金桂期望今屆會有大批「啦啦隊」入場：「希望見到很多家長、同學和球迷入場，盡情歡呼，我也會為自己母校打氣！」