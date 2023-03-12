港超聯　冠忠南區3球搞掂深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）於深水埗運動場爆發「地區打吡」，深水埗主場出擊，8日內第2度挑戰南區。結果南區憑杜馬思頭槌建功，加上史提芬彭利拿梅開二度，繼聯賽首循環之後，再以3比0擊敗深水埗。

深水埗今場有陳灝及隊長羅港威負責攻堅，倒戈的劉浩霖夥拍沈云燮坐鎮中場；南區繼續派出慕沙擔任箭頭，與史提芬彭利拿組成鋒線組合，鞠盈智於中場派牌，簡嘉亨提供側擊。

今場第一球攻勢來自深水埗，6分鐘，南區後場失誤，陳灝左邊K角位扣順起腳，被杜馬思頭槌解圍。南區站穩陣腳後，開始靠兩翼側擊發圍，25分鐘，慕沙回後，鞠盈智禁區外起腳僅僅高出。4分鐘後，翟廷峯接應隊友回後，禁區外勁射柱邊出界。33分鐘，羅港威接應傳中頭槌攻門，被伍瑋謙輕鬆沒收。雙方半場互無紀錄。

換邊後，南區迅速入局，47分鐘杜馬思接應鞠盈智開出的角球，頭槌建功，為客隊先開紀錄。落後的深水埗嘗試反撲，52分鐘，尼高拉斯禁區外勁射，迫使伍瑋謙作出撲救，其後羅港威等深水埗球員補射都無功而返。嘗試擴大比數的南區，由艾華入替慕沙，將史提芬彭利拿移入中路。74分鐘，簡嘉亨左路突破傳中，由史提芬彭利拿門前射入。補時階段，「肥彭」門前乖巧笠射得手，為南區埋齋。最終南區以3比0擊敗深水埗。