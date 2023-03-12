比堤：紅魔踢爭氣波 3分盡「修」

曼聯於英超雙紅會中大敗給死敵利物浦，表現十分差勁，我預期領隊坦哈格將會在多方面作出調整，而球員的表現亦會有所反彈。

如果我是坦哈格的話，今仗對修咸頓，我會排出相同的正選11人，讓他們承擔這場大敗的責任。這個正選陣容曾於兩個星期前奪得英格蘭聯賽盃冠軍，所以毫無疑問，他們本就具備提升表現的能力。

今仗對般奴費南迪斯來說，絕對是一場十分重要的比賽，事關他於晏菲路的行為及表現受到抨擊，所以身為隊長的他，定要向所有人證明，為何他之前會得到那麼高的評價。另一位表現需要改善的球員是利辛度馬天尼斯，縱使他今季整體表現很好，但他上場被穆罕默德沙拿弄得團團轉，要爭口氣的話，今仗必須加倍努力。

修咸頓雖然現正為護級而戰，但他們近3場聯賽取得兩勝，我認為他們將會主守，多人將會參與防守的職務，試圖令到曼聯球員洩氣。如果「聖人」想取得分數，反擊及死球攻勢將會是關鍵，事關他們陣中擁有英超其中一位最出色的死球專家禾特普斯。

修咸頓定要避免於比賽早段失球，所以門將巴斯奴的表現舉足輕重，今仗他肯定相當忙碌。前鋒查阿當斯除了要擔任反擊的重要角色外，還要向一眾紅魔守衛施壓，但我認為今仗最終主隊紅魔鬼可取得勝利，全取3分。