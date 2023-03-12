港超聯　再做帶刀侍衞　杜馬思：入波唔係靠運

冠忠南區於周日（12日）的「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，以3比0擊敗深水埗，繼續穩守積分榜3哥位置。其中杜馬思就再次展現帶刀侍衞本色，頂入先開紀錄的入球。這位於冬季轉會窗，以傑志借將身分重返南區的中堅，就對獲得球隊信任感到開心，並表示隨時為重返港隊做足準備。

繼上周「賽馬會菁英盃」之後，南區8日內第2次與深水埗交手，今場比賽劇本與上場頗為相似，兩隊半場互交白卷之後，南區換邊後靠角球攻勢打破僵局，入球的正是上場為南區先開紀錄的杜馬思。連續兩場靠死球斬獲入波的杜馬思，賽後獲選為「今場最佳球員」（POM），他說球隊為此下了不少苦功：「入波絕對唔係靠運，我哋喺訓練期間，擺咗好多心機去練死球戰術。」

這位季初在傑志鮮有上陣機會的入籍兵，就表示非常享受現時在南區的時光：「季初我嘅機會係唔多，傑志好手如雲，呢點我理解嘅，但都想多謝傑志，畀我喺季前有充分時間做準備，等我可以保持好狀態。」去年曾隨港隊打入「亞洲盃」決賽周的杜馬思，未有入選最新一期的代表隊初選名單，但他表示絕不放棄再為港隊披甲的機會：「每場波我都畀盡全力，希望再有機會入選港隊做好準備。」