倫敦打吡！阿仙奴乘勇劫富搶W

英超倫敦打吡，富咸主場硬撼榜首阿仙奴。富咸狀態回落，仲有悍將祖奧包連夏繼續坐波監，阿仙奴為爭標戰意爆燈，挾聯賽4連勝之勢，客勝值捧。（Now 621及611周日晚10時直播）

富咸今季升班後穩站中游，令人驚喜，不過近期表現有回落迹象，近7仗聯賽只得2勝2和3負，其中3仗更加食白果。射手阿歷山大米祖域雖然啱啱好番，但復出後明顯冇態，禍不單行係防中祖奧包連夏，因為累積黃牌夠數要停賽兩場，今仗要繼續坐波監，冇咗呢道中場屏障，上仗對賓福特即輸2比3，令防線存隱憂。

聯賽4連勝士氣高昂

相反阿仙奴氣勢如虹，近4仗聯賽全部贏晒，包括上輪落後兩球嘅劣勢下，熱血反勝般尼茅夫3比2，令士氣大振。儘管上周中歐霸16強首回合，只能逼和士砵亭2比2，前鋒加比爾捷西斯只係剛傷愈未必出得，尼基迪亞及李安度杜沙特仍未好番，幸好布卡約沙卡及加比爾馬天尼利續有貨交，喺聯賽合共攻入21球，青訓產品雷斯尼爾遜對般茅一役亦貢獻助攻及絕殺，防不勝防。睇埋兩軍近8次交手，阿仙奴取得7勝1和，擺明格食格，今仗有力反客為主。