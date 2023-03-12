港超聯 港會和富大埔各一平手

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）爆發激戰，港會於主場香港足球會足球場，迎戰和富大埔。港會今場派出菲杜化及杜國樑鎮守中路，麥美倫聯同溫俊負責派牌，協助福保羅與泰亞高爭取入球；大埔方面，謝家榮把守大門，利馬為保連奴輸送彈藥，鍾偉強及鄭子森負責兩邊側擊，雷仙奴則先列後備。

大埔開賽後採取主動，幾次利用傳中製造威脅，可惜未應製造入球。18分鐘，鍾偉強左路勁射，被費查托出底線。隨後戰況膠着，37分鐘，港會中場麥美倫在1次攔截後受傷，由莊馬仕入替。5分鐘後，利馬嘗試起腳，僅僅高出。上半場補時階段，大埔右路罰球攻勢，港會球員解圍不遠，陳曉鋒射門中柱彈入，助客隊領先1比0完上半場。

主隊換邊後嘗試反撲，52分鐘，福保羅禁區內起腳高出，7分鐘後，福保羅傳予羅賓士高射門，被謝家榮沒收。主隊的努力到61分鐘終於得到回報，1次左路傳中，菲杜化頭槌二傳，泰亞高門前射入，為球隊追平。73分鐘，大埔策動快速反擊，雷仙奴禁區內起腳，未能攻破費查十指關。主隊到比賽末段先後換入汪雙財及基奧，力圖加強攻力，到完場前最後一刻，雷仙奴起腳，費查撲到再中柱，港會大難不死，兩隊踢成1比1完場。

港會主教練東尼咸美頓（Tony）指主隊開局慢熱，慶幸球員奮戰到底，值得取分而回：「贏唔到係有啲失望嘅，但攞到分都值得高興。」談到球隊上半場末段失球，Tony覺得球員可以做得更好，慶幸下半場踢得更進取下，成功爭取1場和局

大埔主教練李恆滙認為球隊痛失兩分，慨歎為準備今場賽事，特意集中訓練防守死球，無奈最終仍被對手利用死球取得入球:「其實球隊成場波都踢得好好，但只係防唔到對手1次角球就失波，呢個問題唔係第1次出現，之後要好好改善。」