熱火洋將轟十球三分　東方未能埋齋周二再衝冠

周日（12日）東南亞籃球邀請賽（ABL）決賽，香港東方試圖「埋齋」，但西貢熱火洋將Evan Gilyard單天保至尊，全場射入10球三分，狂轟41分，帶隊大勝88：70，追平場數1：1。

東方昨日以89：73先拔頭籌，今日「back to back」追擊熱火，一改慢熱問題，首節打出17：3的攻勢，領先28：19。熱火洋將Evan Gilyard大爆發，在第二節射入4球三分，獨取15分，令主場球迷熱血沸騰。相反東方手感驟降，多次搶下進攻籃板，卻欠缺臨門一腳，半場落後37：38。

換邊後，Evan Gilyard繼續開火，東方一度落後8分，靠著摩利路斯連續兩球三分，麥洛連和徐遠征建功，追平57：57。但Evan Gilyard搶分之餘，妙傳Jairus Holder得分，為熱火保住2分優勢。

進入決勝節，熱火愈燒愈旺，點點開花打出12：0的攻勢。東方主力巴錫外投止血，但論三分，今場無人能及Evan Gilyard。這個24歲美籍後衛全場射入10球三分，帶領熱火大勝88：70，在3場2勝制下，追平場數1：1。

東方有3人得分上雙，摩利路斯取得20分7籃板，巴錫攻入16分，麥洛連交出「雙雙」11分13籃板。熱火方面，Evan Gilyard 26投13中，其中三分17投10中，狂轟41分，還有4籃板5助攻2偷波，成為主場英雄。兩隊周二（14日）進行生死戰，爭奪冠軍。