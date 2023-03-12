港超聯　下半場連入4球　理文作客挫晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場來到青衣運動場，晉峰主場迎戰理文。兩隊半場互交白卷，但「黃黑軍團」下半場靠基華尼頓梅開二度，加上艾華頓、徐宏傑各建一功，最終以4比0取勝，繼續落後榜首傑志3分。

晉峰續由卡爾特納客串中堅，列卡度出任單防中，陳肇鈞、伍家揚在中場派牌，三箭頭為費利浦薩、栢保羅及羅拔奧度。理文由陳嘉豪把關，徐宏傑、余煒廉扼守中路，基華尼頓、艾華頓分任兩翼，與箭頭加維蘭負責攻堅。

力追榜首傑志的理文，甫開賽即反客為主，16分鐘基華尼頓與艾華頓一記美妙「撞牆」，但前者起腳被門將林駿杰擋出底線。「粉紅軍團」之後站穩陣腳，28分鐘列卡度遠射，但未能考驗門將陳嘉豪。1分鐘後理文隨即反擊，基華尼頓接應亞哥斯達長傳，可惜偏離目標。尾段晉峰錯失黃金機會，栢保羅罰球被陳嘉豪飛身撲出，半場兩隊互交白卷。

易邊後戰況陷入膠着局面，「黃黑軍團」60分鐘換入中村祐人加強攻力，3分鐘後便收到成效，中村祐人傳入禁區，基華尼頓控定再抽入，理文領先1比0。67分鐘理文再下一成，艾華頓禁區內博到十二碼，這名巴西籍射手親自主射破網。75分鐘基華尼頓門前補中得手，理文擴大領先優勢至3球。補時階段晉峰有後備入替的曾仲楠「兩黃一紅」離場，徐宏傑隨後罰球直射入網，理文最終以4球擊敗晉峰，順利全取3分。

晉峰上半場形勢不落下風，成功守和對手，總教練何信賢賽後指滿意上半場演出：「賽前其實已經部署好，你睇到Jordan（林樂勤）同『阿井』（鄭璟昊）換咗位踢，成功箝制艾華頓同基華尼頓，兩隻翼踢得唔錯，中場又控制到，只係製造唔到入波。」對於球隊最後大敗一仗，「何Sir」認為太快失掉第二球是主因，但他對球員進步感到欣慰，希望之後戰績能夠有所改善。