港超聯　轟罰球回應爭議聲　徐宏傑：想證明自己

周日（12日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場賽事，作客青衣運動場的理文以4比0擊敗晉峰，其中「黃黑軍團」後衞徐宏傑，在補時階段大騒其射罰球能力，為球隊轟入埋齋1球。斬獲今季開齋波的「傑仔」，就表示希望以這個入球證明自己實力，並提醒自己要專注做好自己。

比賽尾段已取得3球領先優勢的理文，在禁區頂獲得位置極佳的罰球機會，上前準備操刀的除了中場黃威之外，還有今場出任中堅的徐宏傑，結果後者一蹴而就，勁射破網，為球隊鎖定4比0勝局。「傑仔」指這是其職業生涯射入的第1球罰球，並透露平時訓練期間，不忘加操射罰球：「球隊練射罰球嘅時間，可能佢哋見我練得幾好，所以就擺我去射，教練團都畀咗好多信心我。」

「傑仔」慶祝入球時，舉起食指作出肅靜的手勢，對此他解釋到：「想證明畀大家睇自己嘅能力，我都知有好多爭議聲音，希望專心做好自己，唔好理太多外界嘅聲音。」有份入選最新一期港隊初選名單的「傑仔」一向以防守硬朗見稱，他表示希望用這個入球，向包括港隊主教練莊恩安達臣，證明其防守以外的能力。