費度：洛杉磯贏波起「革命」

排面上，衛冕冠軍FC洛杉磯明顯會被大家睇高一線，但新英倫革命開季豪取兩連勝，我認為今仗戰情將會相當緊湊。

FC洛杉磯上輪聯賽擊敗波特蘭伐木者，為衛冕之路取得一個好開始，雖然球隊表現有一些可取之處，但比賽過程中也有一些表現一般的地方。

奧普古的表現出色，他不但博得一個12碼，令球隊成功攻入第2球，及後更為球隊攻入第3球。這位加納年青小將速度高，個人技術亦相當好，所以我認為他跟卡路士韋拿及阿高斯達，將會為新英倫革命帶來極大威脅。

然而，FC洛杉磯雖然一度領先對手3球，但之後連失兩球令對方重新投入比賽，絕對不是一個好表現。我預期基亞連尼帶領的防線，今仗會表現得更加緊密。

新英倫革命上輪聯賽以3比0大勝侯斯頓戴拿模，表現十分好。毫無疑問，於這場勝仗中取得士哥的戴倫波里路及波比活特，他們二人的速度將會為洛杉磯帶來麻煩。

我十分欣賞新英倫革命的邊路進攻，他們於兩邊翼鋒位置相當威脅力強，攻擊型右閘班頓拜爾表現突出，他的傳中球更協助球隊攻入第1球，同時個人亦為球隊攻入第3球，所以主隊要小心他再次上前助攻。

然而，今仗值得考慮的事是，東岸球隊新英倫革命將會長途跋涉作客遠征西岸，我認為這會影響新英倫革命的部署，所以我預計FC洛杉磯今仗可小勝對手，全取3分。