打破三年錦標荒　伍家朗挫中國球手奪冠

香港羽毛球一哥伍家朗今日（12日）在德國公開賽決賽，苦戰1小時25分鐘後，以2：1反勝中國球手李詩灃，打破三年錦標荒，奪得2020年初泰國大師賽後首個冠軍。

伍家朗在四強「港隊內訌」力挫李卓耀，連續兩站打入決賽，對世界排名20的李詩灃。這個23歲球手上場大勝桃田賢斗，士氣如虹，早段領先10：4。伍家朗沉著應戰，追成9：11進入技術暫停，再在下半局連取6分反超前，可惜鬥到「刁時」連續兩球出界，先輸一局20：22。

伍家朗拿回主導，半局領先11：7，但左腳在一次落地受傷，需要暫停包紮。李詩灃不斷消耗伍家朗體力，追平18：18，但港將連取3分，以21：18扳平局數。進入決勝局，雙方梅花間竹得分，一路鬥到17：18，伍家朗連取4分，以21：18奠勝，奪得今年首個冠軍，也是2020年初泰國大師賽後首冠。

28歲的伍家朗今年成績斐然，於1月印尼大師賽打入四強，上站泰國大師賽奪亞，今站更打破長達三年的錦標荒，為下周二（14日）展開的超級1000系列全英公開賽注入強心針。