PSG組新夢幻鋒線　魔人拍麥總

巴黎聖日耳門(PSG)歐聯再度出局，美斯、基利安麥巴比、尼馬「夢幻三叉戟」合作兩季後隨時散檔，不過PSG又有新計劃，就係打算硬撬曼城前鋒「魔人」艾寧夏蘭特，同「麥總」組成新夢幻鋒線，預計撬走夏蘭特需要1.75億鎊(約16.5億港元)。

法國記者Daniel Riolo報道，PSG歐聯出局後隨即開啟「新故事」，打算圍繞當今球壇兩大神鋒麥巴比同夏蘭特組軍，雖然有人質疑曼城所屬嘅阿聯酋資金，會否願意出售夏蘭特畀卡塔爾資金嘅PSG，但如果簡化為金錢交易，PSG只須支付違約金1.75億鎊，理論上就可以買到夏蘭特。

PSG買夏蘭特之後亦將會大換班，出售多位主力以符合財務公平原則，然後再繼續入貨，包括再向曼城簽入貝拿度施華，以及拿玻里嘅域陀奧森漢，同埋近期走紅嘅「新C朗」干卡路拉莫斯。

仲有就係，PSG多年來主帥位置都搵唔到合適人選，今季領軍嘅加迪亞，法國傳媒嘲諷佢只係「體育老師」，點樣指揮一班巨星作戰毫無辦法，消息指PSG針對此問題，今夏將力邀施丹出山執教，期望開創新局面。