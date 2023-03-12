杜沙特助攻帽子戲法　阿仙奴大炒富咸

英超周日(12日)大戰，富咸主場迎戰阿仙奴，1哥阿仙奴憑冬窗加盟嘅比利時新兵李安度杜沙特交出助攻帽子戲法，以3比0大炒富咸，贏波後繼續領先曼城5分，富咸則吞下2連敗。

上周中歐霸盃輪換後，阿仙奴今仗回復強陣，門將蘭斯達爾，中堅加比爾馬加希斯，中場湯馬士柏迪及馬田奧迪加特返回正選行列，李安度杜沙特更有驚喜演出，今仗頻頻送出助攻，主隊縱有阿歷山大米祖域及沙洛文領軍，但全場受壓難有作為。

阿仙奴開賽17分鐘就送球進網，但因加比爾馬天尼利越位在先被VAR推翻，入球無效，不過4分鐘後仍靠加比爾馬加希斯接應杜沙特傳中頭槌破網，阿仙奴先開紀錄。

上半場基本上係「槍手」天下，26分鐘杜沙特再送助攻，今次由加比爾馬天尼利破網成2比0，完半場前馬田奧迪加特接應杜沙特妙傳，近門輕鬆射成3比0完半場。

富咸下半場搶番唔少攻勢，但都過唔到蘭斯達爾十指關，77分鐘，養傷多時嘅加比爾捷西斯終於重返戰線，獲安排後備上陣，佢喺84分鐘有個入波機會，可惜把握唔到，最終阿仙奴贏3比0完場。

同晚另一場，曼聯在卡斯米路早段領紅被逐情況下，主場與修咸頓悶和0比0，各得1分。